Кубанское село потрясло жестокое убийство подростками многодетной матери

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НОВОСТЬ ЧАСА:На позициях ВСУ в Донбассе подняли флаг США
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Китайские грузовики получили свободу передвижения по России
Отказ от «Северного потока – 2» для Меркель равноценен самоубийству
Как относиться к рекламе «Билайна» «Каждому свое»
Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»
В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след
Снижение интереса Запада к Украине происходит не просто так
Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Есть событие, которое способно кардинальным образом переломить отношение Запада к Украине. Это президентские выборы. Они чреваты последствиями, которые, в отличие от 2004 и 2014 годов, не будут умещаться в стандартную схему. Подробности...
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Европейцы придумали идеальную схему работы с папуасами
Игорь Димитриев, политический эмигрант
Какой смысл в национальном государстве, если у него нет суверенитета? Был выгодный для Болгарии проект, им дали команду зарубить, они зарубили. Зачем такое государство? Это же чистая бутафория. Но Болгария – еще куда ни шло! Подробности...
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Неси, холоп, еду и терминал, прикладывать буду!
Евгений Гордеев, основатель фонда Russian Ventures
Мой прогноз, что по итогу в живых останутся только топовые рестораны и всякий шлак-фуд. А вот эти ваши любимые новые маленькие домашние ресторанчики с «дровяной печкой для пиццы» и «крафтовым сыром» – все они закроются. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
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Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодыхПодробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Путин открыл Крымский мост
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минутПодробности...
Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки
Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав ГазыПодробности...
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