Кубанское село потрясло жестокое убийство подростками многодетной матери

Жители поселка Псебай Мостовского района Краснодарского края устроили народные волнения после жесткого убийства многодетной матери местными подростками.

Через несколько дней после похорон матери пятерых детей Натальи Дмитриевой ее односельчане собрались на митинг около местного ДК. Жители Псебая призвали к ответу главу района, следователя, местных прокуроров, полицейских, потребовав честного расследования, сообщает «Московский комсомолец».

«По слухам, у задержанного отец – то ли какой предприниматель, то ли лесничий, который имеет вес в области – мы так и не можем пока до конца выяснить. Но суть в том, что его семью оберегают полицейские, так же как и других его друзей», – заявил местный житель По его словам, эти подростки чувствуют себя в Псебае безнаказанными.

Жители поселка потребовали разобраться с семьями несовершеннолетних и даже выселить их из Псебая. В Сети появилась петиция с призывом помочь добиться справедливости, под которой подписались более 15 тыс. человек.

После народного схода стало известно о задержании еще одного парня, подозреваемого в убийстве многодетной матери. Отрабатываются версии о причастности еще пятерых подростков.

По слухам, молодые люди, которых подозревают в расправе с Дмитриевой, ранее совершили уже немало преступлений – изнасилование, избиения местных жителей. Отмечено, что у подростков было развлечение – они забегали в местные кафе и отрабатывали на нетрезвых посетителях удары в лицо, после чего убегали.

Мать пятерых детей, 40-летняя Наталья Дмитриева, была убита 13 мая. Ее избили до полусмерти, изнасиловали и задушили.

Выяснилось, что женщина сидела с подругой в местном кафе «Ивушка». За соседним столиком распивала спиртное компания подростков из семи человек. Парни попытались познакомиться с дамами, но женщины отказали и поспешили удалиться. Подростки стали их преследовать, и по дороге завязалась перепалка. Затем один из парней схватил камень и ударил Дмитриеву по голове.

Впоследствии фельдшер скорой помощи заявляла, что у жертвы были обнаружены многочисленные повреждения и гематомы, ей порвали рот, отрезали мочку уха, вырвали внутренние органы и сломали череп.

Первым задержали 16-летнего подростка, который сразу признался в содеянном. Он был настолько пьян, что до дома дойти не смог. Молодой человек взял всю вину на себя. По словам оперативников, подросток не вспомнил, как изувечил тело жертвы и изуродовал ее лицо.