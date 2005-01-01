Глава кубанского села ушел в отставку после убийства подростками многодетной матери

Глава Псебайского городского поселения Павел Жарков ушел в отставку по собственному желанию после того, как в селе произошло жестокое убийство многодетной матери.

Жарков ушел в отставку 21 мая. Решение о досрочном прекращении полномочий было принято на сессии местного Совета депутатов, передает газета «Предгорье online».

С 22 мая обязанности главы поселения возложены на Алексея Букина, ранее являвшегося заместителем главы поселения.

Напомним, жители поселка Псебай Мостовского района Краснодарского края устроили волнения после жестокого убийства многодетной матери местными подростками. Они призвали к ответу главу района, следователя, местных прокуроров, полицейских, потребовав честного расследования.