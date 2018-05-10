Мать бывшего вице-губернатора Кубани погибла от пыток

В республике Адыгее неизвестные напали на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака, убив его мать и сильно избив отца, сестру и дочь.

Преступление случилось ночью в четверг в ауле Псейтук в Тахтамукайском районе Адыгеи. Неизвестные люди с оружием ворвались в дом к родителям бывшего вице-губернатора Кубани, Казбеку и Луизе Ахеджак. В это время у них гостила их дочь, а также дочь Мурата Ахеджака.

«Бандиты избили всех, кто находился в доме. Луиза Юсуфовна скончалась, а отец, сестра и дочь бывшего вице-губернатора Кубани сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии», – цитирует «Комсомольская правда – Кубань» источник в правоохранительных органах Адыгеи.

В республиканском СК сообщили, что основной версия случившегося считается разбойное нападение на дом, пишут СМИ. Отец бывшего вице-губернатора занимался предпринимательством, инвестировал деньги в жилищное строительство. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Источник отметил, что семью Ахеджака пытали, судя по месту происшествия. Никто из пострадавших пока не может дать показаний из-за состояния здоровья. Есть информация, что в реанимации краевой больницы скончался Казбек Ахеджак.

Напомним, Мурат Ахеджак умер в декабре 2010 года от продолжительной болезни.

СМИ сообщали, что отцу вице-губернатора, принадлежит 75 квартир в ЖК «Чистые пруды» рыночной стоимостью около 230 млн рублей в ценах 2011 года. Кубанские ресурсы писали, что поместье семьи Ахеджака, под которое был вырублен лес на территории краснодарского парка 30-летия Победы, отец покойного вице-губернатора хотел продать за 450 млн рублей.