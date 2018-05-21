Диверсанты ВСУ подорвали в ЛНР автомобильный мост

Группа диверсантов ВСУ организовала подрыв Штеровского автомобильного моста на участке трассы М-21 Красный Луч – Луганск в Антрацитовском районе провозглашенной Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.

По предварительным данным, подрыв железобетонных опор моста на 50 километре автодороги Красный Луч – Луганск был произведен при помощи взрывного устройства весом около 18 кг, закрепленного на высоте шести метров, передает ЛуганскИнформЦентр.

«Найдены осколки металла от взрывного устройства. Его тип и место закладки свидетельствуют о том, что диверсия осуществлена группой, имеющей профессиональную подготовку», – сообщили в МГБ ЛНР.

По данным ведомства, в результате подрыва моста было «временно нарушено автомобильное сообщение Луганск – Красный Луч и железнодорожное сообщение между станциями «Штеровка» и «Петровеньки». Пострадавших в результате инцидента нет.

МГБ Луганской народной республики совместно с МВД ЛНР проводит комплекс оперативных мероприятий по розыску членов диверсионно-террористической группы ВСУ.

В понедельник в ДНР заявили о второй за сутки атаке ВСУ на Горловку. В штабе так называемой Операции объединенных сил Украины заявили, что ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка. В тот же день на позициях ВСУ в Донбассе подняли флаг США.