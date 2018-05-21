На позициях ВСУ в Донбассе подняли флаг США

В Донбассе на линии соприкосновения на позициях Вооруженных сил Украины заметили флаг США; предполагается, что там могли находиться американские инструкторы.

Видео опубликовано в Twitter журналиста Семена Пегова, основателя Telegram-канала WarGonzo. По его словам, флаг подняли над окопами ВСУ.

Флаг США на позициях ВСУ. Снято на днях. pic.twitter.com/nPzT2wlwLA — Семён Пегов (@PegovSem) 21 мая 2018 г.

«По аналогии с курдами в Сирии флаг США может означать наличие американских инструкторов на позиции», – сообщил он.

Военных инструкторов из США и ранее замечали в Донбассе.