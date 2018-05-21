Барщевский перенес операцию

Известному юристу и полпреду правительства в высших судебных инстанциях России Михаилу Барщевскому провели стентирование сосудов, снабжающих сердце кровью.

Об этом сообщает телеканал РЕН со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Стентирование – метод лечения коронарных сосудов, в ходе которого пациенту в сосуд вводится в сжатом виде специальный каркас, который в месте сужения расправляется и таким образом расширяет артерию и обеспечивает нормальный приток крови.

Ранее сообщалось, что накануне вечером Барщевского госпитализировали в люберецкую городскую больницу с подозрением на инфаркт.