Михаила Барщевского госпитализировали с подозрением на инфаркт

Известный юрист, полномочный представитель правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский госпитализирован в люберецкую городскую больницу с подозрением на инфаркт.

«В данный момент нахожусь в больнице, мной занимаются врачи», – передает ТАСС слова Барщевского.

Как передает Telegram-канал Mash, инфаракт у юриста случился накануне вечером. Его доставили в областную больницу, где ему стало хуже, после чего врачи приняли решение перевезти Барщевского в Москву.