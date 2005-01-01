Медведев обозначил срок начала работы над «суперуказом» Путина

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с замами пообещал в ближайшее время подписать перечень поручений по выполнению указа президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или «суперуказа», как его успели прозвать.

«В ближайшее время я подпишу перечень поручений по его реализации [майского указа], этот перечень практически готов, где четко определяются основные направления работы министерств, обязанности вице-премьеров», – приводит его слова ТАСС

Медведев предупредил вице-премьеров, что «времени на раскачку по этому документу нет». Он особо указал вице-премьерам, что работа по выполнению «суперуказа» должна вестись точно по обозначенным срокам. Он призвал зампредов правительства работать организованно по тем направлениям, за которые отвечают.

По словам главы кабмина, «суперуказ» Путина – это целевой документ нового правительства.

«Указ президента определяет стратегические направления движения нашей страны, важно помнить, что он имеет большую рамочную форму, все промежуточные цели, тактика – это все наша задача», – сказал Медведев.

Он призвал подготовить и направить в правительство прогноз социально-экономического развития, а также основные направления деятельности правительства до 2024 года до 1 сентября 2018 года.

Премьер также отметил, что в рамках исполнения майского указа нужны значительные ресурсы, и призвал вице-премьеров оперативно определиться с их источниками и параметрами. «Важно понять, какие проекты могут и должны нести регионы, где необходима поддержка из центра, какие проекты должны быть реализованы исключительно на федеральном уровне», – заметил он.

Координатором этого направления Медведев назначил Антона Силуанова, первого вице-премьера – министра финансов.

Ранее Медведев провел совещание по реализации «суперуказа». По его словам, потребуются аккуратные, взвешенные решения, законотворческая работа и учет всех рисков.

Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.