В Кузбассе на разрезе «Поляны» под Киселевском женщина за рулем «БелАЗа» раздавила бензовоз.

Фото ДТП быстро распространилось по соцсетям региона, передает Новокузнецк42.com. На многочисленных свидетельствах ДТП видно, что карьерный самосвал буквально раздавил кабину «КамАЗа».

По данным издания, «БелАЗом» управляла женщина.