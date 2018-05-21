В Москве побит 39-летний рекорд атмосферного давления

В понедельник в 10.00 на станции ВДНХ атмосферное давление составило 1009 гПа (гектопаскалей), побив рекорд 1979 года, составлявший 1008,9 гПа.

Как передает портал «Метеоновости», к середине дня давление вырастет еще на 1-2 единицы.

22 мая давление продолжит расти и составит 1011 гПа, что близко к рекорду для этого дня, составляющему 1013 гПа.

Напомним, 16 апреля, в Москве был побит температурный рекорд для этого дня, продержавшийся последние 70 лет.