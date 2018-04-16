Погода в Москве побила 70-летний рекорд

В понедельник, 16 апреля, в Москве был побит температурный рекорд для этого дня, продержавшийся последние 70 лет, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«О том, побит ли 100-летний рекорд, пока неизвестно. Но этот день в любом случае будет самым теплым за последние 70 лет, потому что до этого самая высокая температура 16 апреля была в 2005 году и составляла +19,5 градусов Цельсия. У нас уже больше +20 градусов Цельсия на станции ВДНХ», – цитирует Позднякову РИА «Новости».

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что температура в Москве в понедельник может побить рекорд для 16 апреля, установленный в 1920 году, когда воздух прогрелся до 21 градуса.