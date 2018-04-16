Москве пообещали столетний рекорд температуры

Температура в Москве в понедельник может побить рекорд для 16 апреля, установленный в 1920 году, когда воздух прогрелся до 21 градуса, сообщили в центре погоды «Фобос».

«В Москве температура ожидается на уровне рекордных значений: мы прогнозируем повышение температуры в Москве до плюс 19 – плюс 21 градуса, в Подмосковье – плюс 17 – плюс 22 градуса», – передает РИА «Новости» слова специалиста центра «Фобос».

Последний раз в этот день температура в Москве достигала 21 градуса 16 апреля 1920 года.



По данным центра погоды, большую часть понедельника Москва будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, при переменной облачности погода будет без осадков, но к вечеру возможны небольшие дожди.

Ветер ожидается слабый юго-западный, 1-6 метров в секунду, атмосферное давление повысится и составит 749 миллиметров ртутного столба.