Китайские СМИ оценили торговую сделку с США

Китайские государственные СМИ высоко оценили «значительную и набирающую обороты» торговую сделку с США, подчеркивая, что Китай выстоял под давлением США и теперь у двух стран огромный потенциал для беспроигрышного делового сотрудничества, сообщает Reuters.

Торговая война была «поставлена на паузу», после того как две крупнейшие экономики мира согласились отказаться от тарифных угроз и работать над широким торговым соглашением, заявил в воскресенье глава минфина США Стивен Мнучин, которого цитировало агентство Reuters.

Накануне Пекин и Вашингтон заявили, что продолжат обсуждать меры, позволяющие Китаю импортировать больше энергетической и сельскохозяйственной продукции из США, с целью сократить торговый дефицит с Китаем, составляющий 335 млрд долларов.

В связи с этим китайская газета China Daily заявила, что отныне каждый может вздохнуть с облегчением, судя по новой риторике. Спецпосланник по переговорам с США, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что переговоры оказались «позитивными, прагматичными, конструктивными и продуктивными».

«Несмотря на все давление, Китай «не сдался», как ожидал президент США Дональд Трамп. Вместо этого он твердо выстоял и постоянно выражал готовность обсуждать», – подчеркивается в редакционной статье газеты.

«То, что США, наконец, ответили на эту готовность, означает, что обе стороны успешно предотвратили «лобовое столкновение», которое в какой-то момент казалось неизбежным», – отметила газета.

Между тем аналитики в Пекине предупреждают, что напряженность в торговле будет сохраняться и что Китай должен быть готов к более активным действиям со стороны администрации Трампа.

«Мы не должны быть слепыми оптимистами», – сказал эксперт по китайско-американским отношениям Ши Иньхон. «Слепой оптимизм может привести к тому, что Китай проиграет на этом перекрестке», – подчеркнул он.

Напомним, в воскресенье Китай и США договорились не начинать торговых войн, отказавшись от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга, заявил Лю Хэ. Новую договоренность в Китае назвали «самым большим результатом» прошедших переговоров.

Вашингтон требовал от Китая сокращения торгового дефицита на 200 млрд долларов (сейчас он составляет 335 млрд). И Reuters даже уже сообщало о том, что Китай согласился на эти условия, однако в пятницу Пекин данную информацию опроверг. Между тем газета ВЗГЛЯД отмечала, что в конечном итоге Трамп все же заставил Китай пойти на существенные уступки.