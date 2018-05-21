Сторонники НАТО увидели «опасность» в сближении России с ЕС

Из-за разлада между США и ЕС возникает «опасность» того, что Европа сблизится с Россией, отмечает журналист немецкого издания Die Welt Рихард Херцингер, призывая Брюссель не идти на «обманчивое сближение» с Москвой, а проявить «жесткость и солидарность» с друзьями по трансатлантическому альянсу.

По мнению автора, Германия играет ключевую роль в процессе сближения Европы с Россией, поскольку «как Ленин, так и Путин» следуют принципу: «кто владеет Германией, тот владеет Европой», передает RT.

В то же время Херцингер отмечает, что в ходе своего визита в Сочи Ангела Меркель подчеркнула важность трансатлантических отношений и повторила позицию ЕС по отношению к «российской агрессии» на Украине.

При этом автор статьи возмущается по поводу того, что Кремль «не думает об уступках» в украинском конфликте и ставит ЕС перед «свершившимися фактами».

«Будущее европейской демократии» решается на Украине, поэтому Брюсселю следует проявить «жесткость», первым сигналом которой должна стать остановка строительства газопровода «Северный поток – 2», считает Херцингер.

По мнению автора статьи, «Северный поток – 2» может «резко увеличить» зависимость Европы от российского Газпрома, поэтому газопровод имеет «центральное значение» в конфликте на Украине.

Херцингер опасается, что Европа рискует потерять интерес к Украине и ее «борьбе за единство со свободным Западом и его ценностями».

«Если Европа пожертвует Украиной, то тем самым она отдаст себя неоимпериалистическому произволу Путина», – считает автор материала, напоминая, что в Италии к власти пришли две «прокремлевские» партии, что Херцингер называет знамением «постепенного захвата врагом всей Европы».

Напомним, в минувшую субботу президент Украины Петр Порошенко заявил, что цель реализации проекта «Северный поток – 2» заключается в том, чтобы «подорвать единство Европы, а потом ее уничтожить».