Самолет Петербург – Москва развернули при взлете из-за неисправности двигателя

Пассажирский самолет авиакомпании «Алроса», который вылетал из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на взлетно-посадочной полосе во время разгона и вернулся на стоянку из-за неисправности двигателя, сообщает СК России.

Инцидент произошел в аэропорту Пулково. Самолет, осуществляя разгон по ВПП, остановился и вернулся на стоянку. Предположительно, это произошло из-за неисправности двигателя. На борту самолета находилось 156 пассажиров, сообщается в Telegram-канале СКР.

На месте работают следователи, которые выясняют причину произошедшего.