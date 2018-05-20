Крупные банки собрались вывести бизнес из Британии до Brexit

В преддверии выхода Великобритании из состава Европейского союза крупные банки увеличили свои бюджеты, чтобы перевести из Лондона часть своего бизнеса, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных руководителей трех финансовых учреждений.

Источники FT сообщили, что банки намерены потратить свыше 100 млн фунтов стерлингов (135 млн долларов) на реорганизацию бизнеса в преддверии Brexit. По информации двух источников, из-за неопределенности в связи с выходом из Евросоюза у банков выросли расходы, в том числе на зарплаты сотрудникам.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство покинет таможенный союз ЕС вместе с выходом из самого Европейского союза.

Перед этим палата лордов британского парламента приняла поправку к законопроекту о Brexit, гласящую, что страна сохранит членство в европейских агентствах.