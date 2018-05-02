Грузия впервые показала американские «Джавелины»

Первая публичная демонстрация поставленных Грузии противотанковых ракетных комплексов Javelin состоялась в военном городке Вазиани в рамках празднования 27-й годовщины создания вооруженных сил Грузии.

Выставка вооружения и военной техники состоялась 30 апреля на территории военного городка 4-й механизированной бригады грузинской армии в Вазиани. В числе прочего, на выставке были впервые продемонстрированы полученные Грузией американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, сообщает блог Центра анализа стратегий и технологий.

Выставку посетили члены руководства Грузии во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили.

В прошлом году министр обороны Грузии Леван Изория заявил о начале с 2018 года совместной с США «самой амбициозной программе» подготовки в армии Грузии. Первые американские противотанковые ракетные системы Javelin поступили в Грузию в январе.