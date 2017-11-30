Первые «Джавелины» поступили в Грузию

Первые американские противотанковые ракетные системы «Джавелин» поступили в Грузию и находятся в «безопасном месте», вскоре начнется обучение грузинских военных пользованию ими, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

О прибытии американских ПТРК «Джавелин» (Javelin) заявил во вторник министр обороны Грузии Леван Изория, его слова приводит пресс-служба военного ведомства. Министр встретился во вторник с послом США Яном Келли.