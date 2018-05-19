Су-30МКИ засек китайский самолет-невидимку

Самолет Су-30МКИ индийских ВВС отследил китайский истребитель Chengdu J-20, совершавший пролет над Тибетом.

Уточняется, что это произошло в январе, когда китайские истребители отрабатывали воздушные бои в районе индийской границы, однако о событии стало известно только сейчас.

После учений индийские летчики, наблюдавшие за маневрами из своего воздушного пространства, заявили, что радар Су-30МКИ смог засечь «невидимок», передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Indian Defence Research Wing.

Портал со ссылкой на представителей индийских военно-воздушных сил пишет, что новые китайские самолеты оказались «не такими уж и невидимыми». «Радар «Сухого» смог их обнаружить, поэтому появление J-20 не повлияет на расстановку сил в регионе», – говорится в сообщении.

Индия производит многоцелевой истребитель Су-30МКИ самостоятельно по лицензии, Россия поставляет сырье – авиационный алюминий и титановую штамповку.

Газета ВЗГЛЯД сообщала ранее, что «сушки» показывают лучшие результаты, чем западные аналоги. В 2004 и 2005 годах индийские Су-30МКИ показали превосходство в учебных боях над американскими F-16 и F-15 C/D Eagle. А в 2015 году опять же индийский Су-30МКИ продемонстрировал впечатляющие результаты в тренировочном бою с истребителями Eurofighter Typhoon британских ВВС.