В Раде возмутились предложением «разбирать» украинцев на органы

Депутат Рады Украины Вадим Рабинович заявил, что обсуждение «разбора украинцев на органы» является преступлением, так он отреагировал на рассмотрение проекта закона о трансплантации.

Рабинович заявил, что перед Киевом в данный момент стоит ряд важных проблем, которые необходимо решать, однако вместо этого Верховная рада занимается законами, направленными на «разбор украинского населения на органы», передает РИА «Новости».

«Первый самый важный закон Украины – воюющей страны, страны без экономических проблем, с возрастающим населением, с великолепной жизнью – это трансплантация органов», – сыронизировал он в эфире телеканала NewsOne.

Он также выразил уверенность, что принятие закона увеличит количество убийств в стране.

«Если сейчас в воюющей стране проголосуют за трансплантацию органов, считайте, что сейчас действительно начнется вакханалия: убийства уже будут дальше (происходить). Я считаю, что обсуждение трансплантации и разбирания украинцев на органы сегодня – это преступление настоящее, нешуточное. Я не хочу участвовать в этом и просто возмущен тем, что происходит», – посетовал депутат.

В четверг Верховная рада во втором чтении приняла закон о трансплантации органов и других анатомических материалов, который позволяет совершать трансплантацию с разрешения близких донора, если отсутствует его прижизненное письменное согласие.

Ранее украинские СМИ сообщали о развитой в стране незаконной трансплантологии из-за большого числа желающих продать свои органы; для операций украинцы ездят в Турцию, где разрешается дарить органы.