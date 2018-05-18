В Раде возмутились предложением «разбирать» украинцев на органы

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18 мая, пятница  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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Крупнейший металлургический завод Украины оказался смертельно опасным

В Криворожстали удваивают прибыль, заставляя работать на неисправной техникеФото: facebook.com/ArcelorMittalUA
Серия смертей и технологических нарушений вынудила персонал заблокировать работу одного из крупнейших украинских заводов. Работники доведены до отчаяния из-за ужасающей ситуации с техникой безопасности. И это притом что «АрселорМиттал Кривой Рог» показывает за последние годы рекордную прибыль – в то время, когда многие другие украинские заводы массово закрываются. Подробности...
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Был ли Николай Второй «слабым правителем»

Николай Второй с императрицей Александрой Федоровной и царевичем АлексеемФото: Public domain
18 мая исполняется 150 лет со дня рождения последнего русского царя – Николая Второго. Хотя его жизнь и смерть уже давно стали частью нашей истории, отношение к нему далеко от музейного. Он святой – и его же делают виноватым во всем. И один из главных упреков к нему – слабость как личности и правителя. Справедлив ли этот упрек? Подробности...
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Как остановить «запрограммированное вымирание» России

России необходим «демографический рывок», чтобы не дать мрачным прогнозам ООН о сокращении численности населения сбытьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Десять миллионов человек населения может потерять Россия в ближайшие тридцать лет – по крайней мере, так пророчит прогноз ООН. Специалисты не исключают подобный сценарий, однако высказываются и рецепты того, как можно было бы избежать столь катастрофического падения численности населения. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Хватит держать в уме «красную машину» времен СССР

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Хоккей – это массовое производство в очень конкурентной среде. А выигрывать надо везде. Хотя бы не проигрывать. И поэтому хоккейные поражения так поучительны для думающего русского человека 2010-х. Подробности...
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Наша страна никогда не бросала детей в бой «пушечным мясом»

Юрий Максимов, журналист, писатель
Найдены документальные свидетельства того, что немцы активно использовали русских детей в своих целях уже в годы Первой мировой войны. В годы следующей мировой войны опыт использования детей в военных целях немцами был учтен и «творчески» переработан. Подробности...
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Манифест лютующего феминизма

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда публика узнала, что протаранившего толпу в канадском Торонто зовут Алек Минасян и что его претензии не совпадают с традиционными «взысканиями» ИГИЛ*, почва под ногами журналистской братии качнулась. Подробности...
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          В Раде возмутились предложением «разбирать» украинцев на органы

          18 мая 2018, 09:19

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Депутат Рады Украины Вадим Рабинович заявил, что обсуждение «разбора украинцев на органы» является преступлением, так он отреагировал на рассмотрение проекта закона о трансплантации.

          Рабинович заявил, что перед Киевом в данный момент стоит ряд важных проблем, которые необходимо решать, однако вместо этого Верховная рада занимается законами, направленными на «разбор украинского населения на органы», передает РИА «Новости».

          «Первый самый важный закон Украины – воюющей страны, страны без экономических проблем, с возрастающим населением, с великолепной жизнью – это трансплантация органов», – сыронизировал он в эфире телеканала NewsOne.

          Он также выразил уверенность, что принятие закона увеличит количество убийств в стране.

          «Если сейчас в воюющей стране проголосуют за трансплантацию органов, считайте, что сейчас действительно начнется вакханалия: убийства уже будут дальше (происходить). Я считаю, что обсуждение трансплантации и разбирания украинцев на органы сегодня – это преступление настоящее, нешуточное. Я не хочу участвовать в этом и просто возмущен тем, что происходит», – посетовал депутат.

          В четверг Верховная рада во втором чтении приняла закон о трансплантации органов и других анатомических материалов, который позволяет совершать трансплантацию с разрешения близких донора, если отсутствует его прижизненное письменное согласие.

          Ранее украинские СМИ сообщали о развитой в стране незаконной трансплантологии из-за большого числа желающих продать свои органы; для операций украинцы ездят в Турцию, где разрешается дарить органы.


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