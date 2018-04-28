Журналисты рассказали о незаконной трансплантации органов на Украине

Украинские СМИ подготовили сюжет о развитой в стране незаконной трансплантологии из-за большого числа желающих продать свои органы, для операций украинцы ездят в Турцию, где разрешается дарить органы.

«Мы едем в Турцию, при клинике есть этический комитет, который спрашивает – а вы точно не продаете свой орган? А я, наученная человеком, который платит деньги, говорю – нет-нет, ни в коем случае. Я подписываю согласие, что не продаю. Врачи в данном случае не виноваты, я их обманула», – рассказала журналистка, в эфире «Обоз ТВ».

Она также сообщила, что в Институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова регулярно приходят письма с просьбой купить органы. «Я буквально вчера видела письмо, которое пришло в Институт Шалимова: «Я, такая-то женщина, купите у меня почку, очень нужны деньги…», – сообщила журналистка.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала развивать направление трансплантации и донорства, объяснив инициативу гораздо более низкими ценами по подобные операции по сравнению с Европой.

В 2014 году сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух граждан страны, которые входили в транснациональную организованную преступную группировку, специализировавшуюся на незаконной трансплантации органов.