В РПЦ рассказали о консенсусе по главным вопросам предоставления автокефалии

Эксперт Русской православной церкви в этой области, замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил, что православному миру удалось договориться о главном в вопросе предоставления автокефалии.

«В ходе обсуждения удалось договориться о главном: нет автокефалии без волеизъявления церкви-матери, то есть той поместной православной церкви, к которой в настоящее время принадлежит ее часть, желающая получить автокефалию. И нет автокефалии без всеправославного согласия, которое «выражается единогласием Соборов автокефальных церквей», – сказал он РИА «Новости».

Протоиерей отметил, что при достигнутом полном единодушии церквей в отношении этих принципов остается договориться о процедуре, деталях процесса, которые пока никак не прописаны в постановлениях Вселенских соборов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украинская православная церковь «очень-очень близка» к получению автокефалии. Однако близкий ко Вселенскому патриархату источник говорил, что УПЦ КП не получит автокефалии.