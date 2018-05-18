Президент Эквадора сократил охрану Ассанжа в Лондоне

Президент Эквадора Ленин Морено распорядился сократить число сотрудников охраны дипмиссии в Лондоне, обеспечивающих безопасность основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Президент Морено отдал распоряжение немедленно сократить численность сотрудников охраны в эквадорской дипмиссии в Лондоне. С нынешнего момента в посольстве должно быть обычное для эквадорских дипмиссий число таких сотрудников», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters заявление администрации.

Создатель WikiLeaks живет в лондонском посольстве Эквадора в течение пяти лет. Британские власти постановили выдать его Швеции, где Ассанж обвиняется в изнасиловании. Сам интернет-деятель и его сторонники опасаются, что шведские власти выдадут его США.



Напомним, в среду министр иностранных дел и миграции Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес заявила о необходимости возобновления диалога с Великобританией для разрешения ситуации вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В конце марта эквадорское правительство лишило основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа средств связи с внешним миром.