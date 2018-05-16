Эквадор захотел возобновить диалог с Британией по Ассанжу

Министр иностранных дел и миграции Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес заявила о необходимости возобновления диалога с Великобританией для разрешения ситуации вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Мы бы хотели найти решения для Ассанжа, чтобы разрешить его трудную ситуацию. Разумеется, основной фактор – обеспечить права человека, чтобы его права соблюдались», – сказала Гарсес, отвечая на вопросы студентов Дипломатической академии МИД в Москве, передает ТАСС.

По ее словам, необходимо возобновить диалог с Великобританией, уважая все нормы международного права, государственные законы, а также «нужно соблюдать право Ассанжа на его передвижение».

В марте эквадорское правительство лишило основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа средств связи с внешним миром.

В январе Ассанж, вынужденный скрываться на территории эквадорского посольства, получил паспорт гражданина этой страны.

Создатель WikiLeaks живет в лондонском посольстве Эквадора в течение пяти лет. Британские власти постановили выдать его Швеции, где Ассанж обвиняется в изнасиловании. Сам интернет-деятель и его сторонники опасаются, что шведские власти выдадут его США.