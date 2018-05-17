Жена раскрыла детали задержания Вышинского в Киеве

Супруга руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского Ирина рассказала о его задержании украинскими силовиками.

«О задержании я узнала из интернет-источников. Я позвонила ему, но он уже не брал трубку. После я позвонила водителю, и он мне в двух словах объяснил, как все случилось. Это произошло на автостоянке. Люди в гражданской форме – их было пять человек – подошли, схватили моего мужа, посадили его в машину и увезли», – цитирует RT Вышинскую.

По ее словам, никто из представителей украинских властей не выходил с ней на связь, ей не присылали уведомлений.

«Я не понимаю, в чем обвиняют моего мужа. Я не могу понять, что такое госизмена и журналистика и почему это сливается в единое целое», – заключила супруга Вышинского.

В четверг российский потребовал незамедлительного освобождения арестованного в Херсоне руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, призывая зарубежные страны обратить внимание на царящий в этой стране беспредел.

Ранее суд в Херсоне на два месяца арестовал Вышинского. В среду украинские власти этапировали журналиста из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.

Во вторник сотрудники СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. Тогда был задержан Вышинский, которому предъявили обвинение в госизмене.