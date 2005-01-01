Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина не вернет Донбасс и Крым из-за «слишком сильной» России.

«Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна. Но цена дальнейшего наступления для России уже выросла, и будет расти еще больше», – цитирует «Би-би-си» Волкера. По его словам, поставки современного оружия в армию Украины «покажут России, что она не сможет захватить больше территорий, не заплатив за это высокую цену».

Отметим, что ряд украинских политиков неоднократно говорили о способности ВСУ силой захватить Донбасс. Так, секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что украинские силовики в течение месяца способны захватить занятую ополченцами территорию Донбасса. Говорил о необходимости захвата Донбасса и основатель «Правого сектора*» Дмитрий Ярош.

Комбат украинских морпехов Вадим Сухаревский также заявлял, что конфликт на востоке Украины должен закончиться «как минимум» на российской границе.

Однако президент Украины Петр Порошенко заявлял, что он против силового «освобождения Донбасса».

Ранее Волкер заявил, что не рассматривает возможность поездки в ДНР или ЛНР, пока там не будет восстановлен украинский контроль. До этого он высказался о намерении посетить Донбасс, однако в итоге доехал только до Славянска.

Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что Волкер выступает с инициативами, которые перечеркивают Минские соглашения по мирному урегулированию на Украине.