Кремль подтвердил получение списка кандидатов на пост главы СП

Кремль получил список кандидатур на должность главы Счетной палаты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Предложение получили. Как будет принято соответствующее решение, мы их обнародуем», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее в четверг Государственная дума освободила Татьяну Голикову от должности руководителя Счетной палаты России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президенту Владимиру Путину представлены кандидатуры Алексея Кудрина, Юрия Синельщикова, Максима Рохмистрова и Анатолия Аксакова на пост главы Счетной палаты.