Глава ВТБ раскритиковал законопроект о наказании за соблюдение санкций

Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение санкций в России недопустимо принимать в нынешнем виде, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Об этом сообщает РИА «Новости»,

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал депутатам принять во втором чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.

на рассмотрение Думы был внесен законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, предусматривающий наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет.