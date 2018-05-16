Поправки к проекту об ответственности за исполнение санкций отклонены

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал депутатам принять во втором чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.

Как сообщил на заседании член комитета Виктор Пинский, ко второму чтению было предложено шесть поправок, все они были отклонены, передает РИА «Новости».

Тем временем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пакет законопроектов, направленных на противодействие санкционному давлению на Россию, будет доработан ко второму чтению таким образом, чтобы он перестал вызывать тревогу.

«Этот закон требует доработки, он принят пока в первом чтении. Концепция закона не вызывает ни у кого сомнений. Но в доработке, в дошлифовке он нуждается, этим мы активно занимаемся – Совет Федерации вместе с Госдумой. Ко второму чтению этот закон будет вычищен, я надеюсь, убраны все риски, и он перестанет вызывать такую тревогу», – передает ТАСС слова Матвиенко.

Напомним, во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях со стороны России против США и поддержавших антироссийские санкции стран.

Днем ранее на рассмотрение Думы был внесен законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, предусматривающий наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет.