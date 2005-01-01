Потерявший в пожаре семью кемеровчанин Востриков собрался в депутаты

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в пожаре в «Зимней вишне» всю семью, принимает участие в праймериз «Единой России» перед выдвижением в региональный Совет народных депутатов.

«Игорь Востриков – участник предварительного голосования для определения кандидатов от «Единой России». Вчера закончился срок подачи заявок от желающих принять участие в предварительном голосовании от партии 3 июня», – сообщил заместитель руководителя исполкома партии в регионе Степан Дубков, передает РБК.

При этом Востриков отказался ответить на вопросы журналистов по поводу выдвижения в Совет народных депутатов. «Без комментариев», – сказал он.

Ранее Востриков сообщал, что не получал компенсационных выплат от владельцев «Зимней вишни».

Напомним, в марте в результате крупного пожара в ТРК «Зимняя вишня» погибли 60 человек. После этого в России прошли проверки в ряде ТЦ и ТРК, в результате которых выяснилось, что у 50% объектов имеются нарушения требований пожарной безопасности.