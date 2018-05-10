Потерявший в пожаре семью кемеровчанин заявил, что не получил компенсации от владельцев ТЦ

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в пожаре в «Зимней вишне» всю семью, сообщал что не получал компенсационных выплат от владельцев ТЦ.

«От Штенгелова не было выплат, все из резервного фонда», – сказал Востриков, передает РИА «Новости».

Денис Штенгелов – совладелец ТЦ «Зимняя вишня» – сообщил, что компания «Кондитерус ком» приняла решение о выплате по 3 млн рублей на каждого погибшего при пожаре и готова взять на себя всестороннюю реабилитацию пострадавших.

В департаменте социальной защиты населения Кемеровской области агентству сообщили, что средства совладельца ТЦ были перечислены семьям погибших.

«Денежные средства перечислены из федерального и областного бюджетов в отношении 60 погибших и 48 пострадавших. Семьи погибших на пожаре получили (за каждого погибшего человека): по 1 млн рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, по 1 млн из резервного фонда Коллегии администрации Кемеровской области, по 3 млн рублей от собственника торгового центра», – сообщили в департамент и уточнили, что 10 мая завершены выплаты членам семей погибших. Всего выплачено из всех источников 320 млн рублей.

Напомним, в марте в результате крупного пожара в ТРК «Зимняя вишня» погибли 60 человек. После этого в России прошли проверки в ряде ТЦ и ТРК, в результате которых выяснилось, что у 50% объектов имеются нарушения требований пожарной безопасности.