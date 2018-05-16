Проверку при выдаче шенгенских виз хотят ужесточить

Еврокомиссия собирается модернизировать визовую информационную систему ЕС, содержащую сведениях о лицах, желающих получить шенгенскую визу, сделав проверку данных заявителей более тщательной.

«Предлагаемые изменения позволят проводить более тщательную проверку информации о заявителях на получение виз, устранить пробелы в вопросах безопасности путем улучшения обмена информацией между государствами, обеспечить полную совместимость с другими базами данных в масштабах ЕС», – сообщила пресс-служба ЕК, передает РИА «Новости».

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос отметил, что с модернизацией визовой информационной системы исчезнут «слепые пятна» в информационных системах. По его словам, визовым органам и пограничникам будет «предоставлена информация, необходимая для надлежащего выполнения их работы».

Согласно новым предложениям, сфера действия системы расширится на долгосрочные визы и виды на жительство. При этом все визовые заявления будут автоматически проверяться и по другим информационным системам.

В апреле Аврамопулос заявлял, что Европе необходимо вернуться к функционированию Шенгенской системы без выборочного контроля на внутренних границах.

Напомним, в 2016 году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что шенгенская зона в связи с миграционным кризисом столкнулась с проблемой выживания.