Фортов: Управление наукой выделено в отдельный приоритет

От разделения Минобрнауки на два министерства выиграют как сами ведомства, так и вся страна, заявил газете ВЗГЛЯД бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов. Он положительно оценил решение президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева создать отдельные Министерство просвещения и Министерство высшего образования и науки.

«На мой взгляд, теперь управление этими направлениями будет более квалифицированным и более предметным. Министерство, которое было раньше, было очень многосферным: там и детсады, и дальний космос – все это неэффективно. После реформы должно стать лучше», – заявил Фортов.

По его мнению, сближение ВУЗов и научных институтов позволит повысить качество высшего образования, а с другой стороны – теперь и школам будет уделяться больше внимания.

Фортов также отметил, что проблему финансирования образования и науки так же будет легче решить, потому как разделение функций упростит администрирование бюджетных вопросов.

«И вообще теперь управление наукой и образованием выделены в отдельный приоритет для государства, и для реализации задач, которые поставил президент, необходимо сосредоточить правильных людей на ключевых должностях. Думаю, руководству страны удастся достаточно быстро добиться эффективного управления министерствами», – считает Фортов.

«То, что ФАНО перестанет существовать в качестве отдельного ведомства и войдет в структуру нового министерства – это тоже положительный момент, потому что ФАНО свою изначальную функцию выполнила, и объединение под одной крышей пойдет на пользу всем, даже РАН», – добавил Фортов.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства России. Указом, в частности, Минобрнауки, как и предлагал премьер Дмитрий Медведев, преобразуется в Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.