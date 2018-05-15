В Минпромторге сообщили о работе над программой продовольственной помощи

Министерство промышленности и торговли России готовит программу поддержки потребительского спроса, документ находится в стадии обсуждения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект программы поддержки потребительского спроса находится в стадии обсуждения, передает RNS со ссылкой на Минпромторг.

Также издание приводит слова замглавы ведомства Виктора Евтухова, который заявил, что «вопрос находится в стадии обсуждения». «Мы подготовили проект, дальше уже будут приниматься какие-то решения», – сказал замминистра.

Ранее глава ведомства Денис Мантуров заявил, что запуск программы предусматривающей введение продовольственных карточек, может произойти в 2019 году. В мае 2017 года Мантуров заявил, что Минфин и Минэкономразвития дали принципиальное согласие на реализацию программы продовольственной помощи малоимущим.

До этого Мантуров заявлял о планах Минпромторга запустить программу адресной продовольственной помощи – специальные карточки, накопленные баллы на которых можно будет обменять на продукты.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала введение продовольственных карточек.