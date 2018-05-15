В Минпромторге сообщили о работе над программой продовольственной помощи

15 мая, вторник | Последнее обновление — 21:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин изменил структуру правительства
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Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Кто и зачем пытается заставить нас поверить в «изоляцию России»
«Суперуказ» Путина требует резких перемен в медицине
Под ударами России ИГИЛ меняет тактику
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Кудрин поставил крест на своих амбициях в большой политике
Эдуард Биров, журналист
Алексей Кудрин согласился стать председателем Счетной палаты, и это не менее важное для России решение, чем назначение нового Кабинета министров. Подробности...
От суперуказа к суперполитике
Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Впервые, пожалуй, в России в центре документа стратегического планирования – самое важное для любого человека. То, о чем каждый из нас, наверное, упоминает в тостах, поздравительных открытках или молитвах. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Незаменимых «экспертов по допингу» не бывает
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Германию потрясла новость, касающаяся чемпионата мира по футболу. Россия отказала в визе немецкому журналисту Хайо Зеппельту, прославившемуся нападками на российских спортсменов. Мотивация России проста и очевидна. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
Путин открыл Крымский мост
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минутПодробности...
Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки
Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав ГазыПодробности...
Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома
Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда ТрампаПодробности...
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