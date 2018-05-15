Киев объяснил суть «подрывной деятельности» РИА «Новости Украина»

Генпрокуратура обвинила РИА «Новости Украина» в проведении подрывной деятельности по наполнению украинского медиапространства «искаженной информацией».

«Следствием установлено, что ФГУП « Международное информационное агентство «Россия сегодня» с целью проведения подрывной деятельности против Украины в 2014 году, без предусмотренной законом Украины «Об информационных агентствах» государственной регистрации, создало РИА «Новости Украина», с помощью которого в течение нескольких лет украинское медиапространство наполнялось искаженной информацией о событиях на Украине», – говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарем генпрокурора Ларисой Сарган в Facebook.

Также сообщается, что прокуратура и СБУ проводят обыски в редакции и пресс-центре «незаконно действующего в нашей стране медиаресурса», а также по месту жительства сотрудников РИА «Новости Украина».

«В ходе расследования получены доказательства того, что информация размещена на интернет-ресурсе РИА «Новости Украина» содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности», – пишет пресс-секретарь.

По ее словам, по окончании обысков будет решен вопрос о задержании того, кто «непосредственно руководил» информационным агентством. Его уведомят о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Сарган также опубликовала фотографии врученной журналисту Кириллу Вышинскому медали «За возвращение Крыма».

Ранее замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что задержанный силовиками Вышинский был награжден президентом России Владимиром Путиным медалью «За возвращение Крыма».

Ранее во вторник генпрокуратура Украины заявила, что сотрудники РИА «Новости Украина» подозреваются в госизмене. СБУ заявило, что подозревает Вышинского в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

До этого сообщалось о задержании украинскими правоохранительными органами журналиста Вышинского. Кроме того, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве; находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.