Путин рассказал об отношениях Собчака и Ельцина

Зарубежные страны видели в мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке возможного кандидата в президенты России, рассказал действующий глава государства Владимир Путин.

Путин рассказал, что видел, «особенно когда (...) выезжали заграницу, что лидеры зарубежных стран, смотрели на Собчака как на возможного кандидата в президенты России», передает РИА «Новости».

«Для меня это было очевидно», – добавил он.

По словам Путина, у Анатолия Собчака были сложности не с самим экс-президентом России Борисом Ельциным, а с его окружением, в том числе из правоохранительной сферы.

«Но была ли какая-то трещина лично с Ельциным, я не знаю», – добавил глава государства.

Президент России стал одним из героев фильма документального фильма «Дело Собчака», рассказывающего о политической судьбе экс-мэра Санкт-Петербурга. Владимир Путин работал с ним с 1990 года; сначала он был советником председателя Ленсовета, затем председателем комитета по внешним связям мэрии, а потом первым заместителем мэра Санкт-Петербурга.

Интервью, вошедшие в фильм, были записаны до старта президентской избирательной кампании в 2018 году, в которой участвовала журналист Ксения Собчак.

Картина выйдет в прокат 24 мая.

Ранее Владимир Путин рассказал о помощи Собчаку в отъезде из России.