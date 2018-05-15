Шутка про «умирающего Маккейна» привела к кадровым перестановкам в Белом доме

В Белом доме вскоре могут произойти кадровые перестановки после скандала вокруг «шутки» помощницы президента США Дональда Трампа о страдающем онкологией сенаторе Джоне Маккейне.

Об этом сообщила советник президента США Келлиэнн Конуэй после вопроса журналиста канала Fox News, ожидает ли она кадровые перестановки в Белом доме, передает РИА «Новости».

Напомним, помощник президента США Дональда Трампа Келли Сэдлер заявила, что мнение Маккейна по вопросу назначения главой ЦРУ Джины Хаспел можно не учитывать, поскольку он «все равно умирает».

Позже Сэдлер позвонила дочери Маккейна и извинилась. Отмечалось, что помощницу президента США якобы оставили без наказания после инцидента.