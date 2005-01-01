Советник Трампа зло пошутила про смерть Маккейна

Специальный советник президента США Кэлли Сэдлер по-черному пошутила на тему умирающего сенатора Джона Маккейна, сообщают СМИ.

В Белом доме прошло закрытое совещание, в котором участвовала Сэдлер. Она заявила, что мнение Маккейна по вопросу назначения главой ЦРУ Джины Хаспел можно не учитывать, поскольку он «все равно умирает», передает «Интерфакс» со ссылкой на Hill.

Другие участники совещания сочли шутку неуместной, передает РИА «Новости».

Администрация США не подтвердила и не опровергла информацию о шутке Сэдлер, сама советник ситуацию не комментирует.

Источники сообщили, что позднее Сэдлер позвонила дочери Маккейна и извинилась.

Маккейн призывал Сенат США отвергнуть кандидатуру Хаспел из-за ее предполагаемого участия в программе пыток.