Поиздевавшуюся над умирающим сенатором советника Трампа оставили без наказания

Помощник президента США Дональда Трампа Келли Сэдлер, зло пошутившая над умирающим сенатором Джоном Маккейном, все еще работает в администрации, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс несколько раз отказалась комментировать закрытое совещание, на котором и прозвучала шутка, но подтвердила, что Сэдлер сохранила работу, сообщает CBS News.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД ранее во вторник, в Белом доме прошло закрытое совещание, в котором участвовала Сэдлер. Она заявила, что мнение Маккейна по вопросу назначения главой ЦРУ Джины Хаспел можно не учитывать, поскольку он «все равно умирает».

Сообщается, что позже Сэдлер позвонила дочери Маккейна и извинилась.