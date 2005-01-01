Трамп в торговом споре с Китаем перешел на личности

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские санкции против китайской компании ZTE являются отражением его личных отношений с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп отметил, что крупный китайский производитель телефонов ZTE, против которого Вашингтон ввел семилетии санкции, закупает большой процент комплектующих у американских компаний.

«Это также отражение более обширных договоренностей, которые мы обсуждаем с Китаем, и моих личных отношений президентом Си», – написал Трамп в Twitter.

Накануне стало известно, что Белый дом потребовал от Пекина поддержать введение санкций против Ирана и КНДР в обмен на смягчение позиции Вашингтона по отношению к крупной китайской телекоммуникационной компании ZTE.

Напомним, в апреле министерство торговли США запретило американским компаниям продавать программное обеспечение и комплектующие ведущему китайскому производителю телекоммуникационного оборудования ZTE Corp сроком на семь лет.