США решили заставить Китай поддержать введение санкций против Ирана

Белый дом потребовал от Пекина поддержать введение санкций против Ирана и КНДР в обмен на смягчение позиции Вашингтона по отношению к крупной китайской телекоммуникационной компании ZTE, сообщили источники в администрации президента США.

По их данным, в обмен на сокращение рестрикций американский лидер Дональд Трамп настаивает на выполнении определенных требований, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

По словам источника, в рамках предложенной сделки Китай получает ослабление санкций для ZTE, а взамен соглашается снизить пошлины на сельхозпродукцию из США и внедрение других мер поддержки американской продукции на своем внутреннем рынке.

Китайская сторона в свою очередь требует от США отменить решение о семилетнем лишении ZTE торговых привилегий.

Издание называет переговоры «крайне непостоянными» в связи с тем, что Трамп переходит во взаимоотношениях с Пекином «из крайности в крайность».

Напомним, в середине февраля американские спецслужбы заявили об опасности китайских смартфонов. В апреле министерство торговли США запретило американским компаниям продавать программное обеспечение и комплектующие ведущему китайскому производителю телекоммуникационного оборудования ZTE Corp сроком на семь лет.