Трамп решил уменьшить объем закупок нефти у Ирана

Президент США Дональд Трамп распорядился уменьшить объемы закупаемых у Ирана нефтепродуктов.

Об этом передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник Трамп обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном «всеобъемлющую» иранскую сделку.

Ранее ЕС выразил сожаление в связи выходом США из ядерной сделки, а лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран «проявить сдержанность» в ответ на решение Вашингтона. Европейский союз заявил, что готов опротестовать во Всемирной торговой организации меры, которые Штаты в одностороннем порядке предпримут против Ирана, если они будут противоречить европейским интересам.