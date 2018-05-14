Трамп и Макрон обсудили «всеобъемлющую» сделку по Ирану

Американский президент Дональд Трамп обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном «всеобъемлющую» иранскую сделку, сообщили в Белом доме.

Трамп заявил о необходимости сделки, «которая будет иметь дело со всеми аспектами дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома.

Белый дом уточнил, что разговор лидеров США и Франции состоялся в субботу. Также обсуждалось состояние двусторонних отношений.

Накануне французское издание Le Nouvel Observateur написало, что решение Трампа по выходу из иранской ядерной сделки стало «особенно катастрофичным» для Эммануэля Макрона, воспринимающего это как «личное поражение».

Макрон говорил, что считает ошибочным решение Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном.