Макрон назвал ошибкой решение США по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает ошибочным решение своего американского коллеги Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном.

«Я сожалею о решении американского президента. Я думаю, что это ошибка, потому что мы, европейцы, решили остаться в соглашении 2015 года», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал ARD и Agence France-Presse.

Сам Макрон ранее менял позицию по иранской ядерной сделке. После встречи с президентом США Дональдом Трампом в апреле он объявил о намерении подготовить новое соглашение с Ираном, а после долгого разговора иранским коллегой Хасаном Роухани решил, что соглашение нужно сохранить.

ЕС выразил сожаление в связи выходом США из ядерной сделки, а лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран «проявить сдержанность» в ответ на решение Вашингтона. Европейский союз заявил, что готов опротестовать во Всемирной торговой организации (ВТО) меры, которые Соединенные Штаты в одностороннем порядке предпримут против Ирана, если они будут противоречить европейским интересам.