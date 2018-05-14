Экономике России предсказали замедление роста

Во II квартале 2018 года годовой темп прироста ВВП в России замедлится по сравнению с I кварталом и будет находиться в диапазоне 1-1,4%, следует из материалов ЦБ России.

«В апреле ожидается ускорение роста деловой активности, в пользу чего также говорят опережающие показатели. Однако вследствие эффекта высокой базы прошлого года темпы роста ВВП в годовом выражении во II квартале замедлятся до 1-1,4%», – цитирует материалы регулятора ТАСС.

Отмечается также, что ЦБ снизил оценку годового темпа прироста ВВП в I квартале до 1,3-1,5%.

«Оценка годового темпа прироста ВВП в I квартале снижена до 1,3-1,5%. Это связано с тем, что рост деловой активности в марте оказался ниже, чем ранее ожидалось. Это было вызвано разовыми температурными факторами, поэтому нет оснований для пересмотра среднесрочного прогноза», – сообщает ЦБ.

Напомним, в апреле рейтинговое агентство АКРА улучшило оценку роста ВВП России на 2018 год до 1,6% против 1,4%, прогнозируемых в октябре прошлого года.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что увеличение ВВП России в 1,5 раза к 2025 году было названо президентом Владимиром Путиным в числе главных задач в ходе послания к Федеральному Собранию. При этом, по словам главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, увеличить ВВП на душу населения в полтора раза к 2025 году удастся только при темпах роста экономики в 6%.