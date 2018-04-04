АКРА улучшило прогноз роста ВВП России на 2018 год

Российское рейтинговое агентство АКРА улучшило оценку роста ВВП России на 2018 год до 1,6% против 1,4%, прогнозируемых в октябре прошлого года.

Согласно макроэкономическому прогнозу АКРА, ежегодный рост ВВП России в 2019 – 2021 годах достигнет 1,5%, а к 2022 году его темп ускорится до 1,7%, передает РИА «Новости».

При этом прогноз российского рейтингового агентства вновь оказался пессимистичней оценок специалистов Минэкономразвития, рассчитавших, что рост ВВП в этом году составит около 2%.

Осторожность своих прогнозов в АКРА объяснили большими планами чиновников на стимулирование притока инвестиций. В то же время эксперты российского рейтингового агентства отмечают, что прямое стимулирование инвестиционного спроса за счет роста госрасходов ограничено бюджетным правилом, а ЦБ своей основной целью видит скорее сглаживание циклических колебаний, поэтому вряд ли стоит ожидать использования монетарной политики для стимулирования инвестиций.

Так, согласно прогнозу экспертов АКРА, в этом году инвестиции вырастут на 3,7%, в следующем –темп роста замедлится до 3,1%, а в 2020-м темп и вовсе может составить 2,7%.

При этом в АКРА полагают, что структурные стимулы для роста инвестиций присутствуют почти во всех крупных отраслях экономики.

Напомним, увеличение ВВП России в полтора раза к 2025 году было названо президентом Владимиром Путиным в числе главных задач в ходе послания к Федеральному Собранию. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этих задачах.

При этом, по словам главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, увеличить ВВП на душу населения в полтора раза к 2025 году удастся только при темпах роста экономики в 6%.