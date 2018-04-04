АКРА улучшило прогноз роста ВВП России на 2018 год

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4 апреля, среда  |  Последнее обновление — 05:51  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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Американец «рассекретил» российский военный технополис

Еще в феврале президенту Владимиру Путину были продемонстрированы возможности будущего анапского технополиса «Эра»Фото: kremlin.ru
Россия возвращается к советской практике «закрытых» военных городов, предположило авторитетное американское издание. Так там оценили планы российского Минобороны по созданию первого военного технополиса на Черном море. Однако российские эксперты уверены, что возврата к практике ЗАТО не будет. Но саму идею создания военных технополисов они оценивают неоднозначно. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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США выдвигают против России новое оружие «первого удара»

СМИ характеризуют Накасонэ как того, кто «выигрывал все главные битвы»Фото: Aaron Bernstein/Reuters
Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Важно подчеркнуть: ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Наш враг в новой холодной войне

Владимир Можегов, публицист
Кто именно объявил нам войну? «Коллективный Запад»? Англия и США? С кем собрались воевать мы? Кто такие мы, наконец? Ибо без этих важнейших категорий все еще пока слишком далеко даже от однозначности прошлой холодной войны. Подробности...
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Линия фронта той войны пролегает в головах наших собственных детей

Екатерина Смолякова, политолог
В результате информационного давления у многих русскоязычных родителей возникает проблема: как защитить своих детей от того, что они будут воспринимать ситуацию совершенно превратно, считая агрессором СССР, а не Германию? Подробности...
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Организаторы отравления Скрипаля находятся в полной безопасности

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кому выгодно» – важный, хотя и не определяющий принцип. Люди иногда делают невыгодные им вещи. Но обычно политики действуют рационально. Какую пользу и выгоду мог бы извлечь Путин из отравления Скрипалей? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Коричневые дожди прошли на Кубани

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          АКРА улучшило прогноз роста ВВП России на 2018 год

          4 апреля 2018, 03:30

          Текст: Антон Никитин

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          Российское рейтинговое агентство АКРА улучшило оценку роста ВВП России на 2018 год до 1,6% против 1,4%, прогнозируемых в октябре прошлого года.

          Согласно макроэкономическому прогнозу АКРА, ежегодный рост ВВП России в 2019 – 2021 годах достигнет 1,5%, а к 2022 году его темп ускорится до 1,7%, передает РИА «Новости».

          При этом прогноз российского рейтингового агентства вновь оказался пессимистичней оценок специалистов Минэкономразвития, рассчитавших, что рост ВВП в этом году составит около 2%.

          Осторожность своих прогнозов в АКРА объяснили большими планами чиновников на стимулирование притока инвестиций. В то же время эксперты российского рейтингового агентства отмечают, что прямое стимулирование инвестиционного спроса за счет роста госрасходов ограничено бюджетным правилом, а ЦБ своей основной целью видит скорее сглаживание циклических колебаний, поэтому вряд ли стоит ожидать использования монетарной политики для стимулирования инвестиций.

          Так, согласно прогнозу экспертов АКРА, в этом году инвестиции вырастут на 3,7%, в следующем –темп роста замедлится до 3,1%, а в 2020-м темп и вовсе может составить 2,7%.

          При этом в АКРА полагают, что структурные стимулы для роста инвестиций присутствуют почти во всех крупных отраслях экономики.

          Напомним, увеличение ВВП России в полтора раза к 2025 году было названо президентом Владимиром Путиным в числе главных задач в ходе послания к Федеральному Собранию. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этих задачах.

          При этом, по словам главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, увеличить ВВП на душу населения в полтора раза к 2025 году удастся только при темпах роста экономики в 6%.


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