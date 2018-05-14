Лавров рассказал о беспрецедентной кампании по фальсификации истории

Взгляд
14 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 15:41  |  vz.ru
Разделы

Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитнымФото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Подробности...
Перейти а раздел…

Литва не рассталась с мечтой отнять у России Калининград

В Литве заявляют, что Кенигсберг был передан во владение СССР только на пятьдесят летФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
В Калининградской области разразился международный скандал: литовский консул сел за руль в пьяном виде, и теперь Москва требует его замены. Но подлинная суть скандала не в этом: дипломат проводил идеологическую работу по отторжению области от РФ. В Вильнюсе это считают «восстановлением исторической справедливости» и «расплатой за Крым и Донбасс». Подробности...
Перейти а раздел…

Российские «Медведи» напугали американцев

Американские истребители 40 минут сопровождали грозных российских «Медведей» Фото: РИА Новости
Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые в США называют «Медведями». Инцидент произошел в нейтральной зоне недалеко от Аляски. В США усмотрели в действиях России запугивание и «напрасное сжигание топлива». Ранее подобные инциденты происходили неоднократно. Почему эта практика не прекращается и с чем связана столь эмоциональная реакция американцев? Подробности...
Перейти а раздел…

Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

По мнению ИГИЛ, «арабы заслужили более жесткого обращения»Фото: Reuters
Руководство ИГИЛ давно не напоминало о себе, но в минувшие выходные взяло ответственность сразу за два теракта – в Париже и в индонезийском городе Сурабая. Это стало для исламистов локальным «успехом» на фоне поражений по всем фронтам. Теперь теракты в Европе для них вообще не приоритет – группировка принципиально меняет стратегию и тактику. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Европейский ответ Трампу откроет для России окна возможностей

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Выход Соединенных Штатов из СВПД – еще одно подтверждение того, что нынешняя администрация Белого дома не ценит многосторонние соглашения. Вчера – транстихоокеанское партнерство, сегодня – иранская сделка, а что завтра? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

Виктория Федотова, журналист
Включите в себе человеческую позицию. Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом? Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

Что будет, если оставить пенсионный возраст как есть?

Антон Крылов, журналист
Самый эффективный вариант повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали 4-5 детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Подробности...
Обсуждение: 486 комментариев
    Перейти а раздел…

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

      Перейти а раздел…

      «Бессмертный полк» перешел в наступление за рубежом

      Акция «Бессмертный полк» в 2018 году прошла с 5 по 13 мая более чем в 80 странах мира. По предварительным данным, в шествиях за рубежом приняли участие более 800 тыс. человек. Организаторы уточняют, что число желающих почтить память своих предков растет каждый год. На фото – акция памяти в Нидерландах
      Подробности...

      В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы

      В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 73-летию Победы. Впервые в параде приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      В центре Рима сгорел пассажирский автобус

      В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобус
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин во вторник откроет Крымский мост
          Кудрин назвал цель на посту главы Счетной палатыУбийцу российского дипломата приговорили к повешениюВ Грузии победил «наркотический майдан»На мусорном полигоне «Ядрово» в Подмосковье совершен поджог
          Путин встретился с Пашиняном в Сочи Надежда Савченко заявила об отсутствии денег на адвокатовЛитва не рассталась с мечтой отнять у России КалининградДана оценка стоимости ж/д перехода на Сахалин
          Эксперт оценил кандидатуру нового главы Конституционного судаЗахарова посмеялась над пассажиркой в аэропортуБелорусские врачи борются за жизнь юных украинских футболистовСудья в Одессе отказался судить человека за демонстрацию ордена Отечественной войны

          Главная тема


          Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

          «аграрная немецкая республика»


          Журналист Гордон рассказал о счастливой судьбе Украины в случае победы Гитлера

          «очень ценные сведения»


          NYT разгадала причины отравления Скрипаля

          автомобильное движение


          Опубликовано видео тестового проезда по Крымскому мосту

          «абсолютно в тренде»


          Раскрыт секрет успеха израильской певицы на «Евровидении»

          «другая цель»


          Американские СМИ сравнили гиперзвуковое оружие России и США

          полеты над тихим океаном


          Российские РЛС лишили F-22 стратегического преимущества

          «Северный поток – 2»


          Нафтогаз объявил о попытке Газпрома взять Европу «на понт»

          визит в сочи


          Пашинян сказал, как изменятся отношения России и «новой Армении»

          «мы – народ-воин»


          Ирина Алкснис: Искушение присоединиться к этому миру может оказаться непреодолимым

          удар по евроатлантизму


          Дмитрий Дробницкий: Мы наблюдаем очередной этап распада глобального миропорядка

          «гражданская пасха»


          Лев Пирогов: Они сражались и погибали не за коммунизм, которого мы так и не построили

          на ваш взгляд


          Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?

          Лавров рассказал о беспрецедентной кампании по фальсификации истории

          14 мая 2018, 14:19

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          В последние годы идет беспрецедентная по масштабам кампания по фальсификации истории, это делается ради сиюминутной политической конъюнктуры, заявил и.о. главы МИД Сергей Лавров.

          «На протяжении последних лет мы являемся свидетелями беспрецедентной по масштабам кампании по политизации и переписыванию истории в угоду сиюминутной политической конъюнктуре», – передает его слова РИА «Новости».

          Он отметил, что действия эти носят ярко выраженную антироссийскую направленность. По словам Лаврова, это составной элемент политики сдерживания России.

          Глава МИД отметил, что нужно использовать площадки ООН, ОБСЕ и Совета Европы для того, чтобы продвигать объективную информацию об исторических связях России с зарубежными партнерами. Также важно работать с соотечественниками за рубежом.

          «Важно включать совместные мероприятия исторической направленности, показывающие примеры взаимовыгодного сотрудничества на разных этапах отношений России с соответствующими государствами, включая славные даты совместной борьбы с нацизмом», – сказал Лавров.

          На прошлой неделе вопросы фальсификации истории обсуждались в Общественной палате России.

          В апреле президент России Владимир Путин также говорил, что нужно защищать «правду о героях, твердо противостоять всем попыткам фальсификации истории».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............