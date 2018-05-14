Лавров рассказал о беспрецедентной кампании по фальсификации истории

В последние годы идет беспрецедентная по масштабам кампания по фальсификации истории, это делается ради сиюминутной политической конъюнктуры, заявил и.о. главы МИД Сергей Лавров.

«На протяжении последних лет мы являемся свидетелями беспрецедентной по масштабам кампании по политизации и переписыванию истории в угоду сиюминутной политической конъюнктуре», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что действия эти носят ярко выраженную антироссийскую направленность. По словам Лаврова, это составной элемент политики сдерживания России.

Глава МИД отметил, что нужно использовать площадки ООН, ОБСЕ и Совета Европы для того, чтобы продвигать объективную информацию об исторических связях России с зарубежными партнерами. Также важно работать с соотечественниками за рубежом.

«Важно включать совместные мероприятия исторической направленности, показывающие примеры взаимовыгодного сотрудничества на разных этапах отношений России с соответствующими государствами, включая славные даты совместной борьбы с нацизмом», – сказал Лавров.

На прошлой неделе вопросы фальсификации истории обсуждались в Общественной палате России.

В апреле президент России Владимир Путин также говорил, что нужно защищать «правду о героях, твердо противостоять всем попыткам фальсификации истории».