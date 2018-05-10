В ОП обсудили вопросы противодействия фальсификации истории

В четверг, 10 мая, в Общественной палате (ОП) России в рамках международной конференции «Историческая память во имя правды и справедливости» обсуждались вопросы противодействия фальсификации истории.

Как отмечается на сайте ОП, тон дискуссии задала председатель Комиссии ОП по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, ответственный секретарь движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Она напомнила о том, что президент Украины Петр Порошенко заявил о ведущей роли украинских солдат во Второй мировой войне. Ему возразил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступивший против «приватизации победы в Великой Отечественной войне».

«Это неправильно, когда люди начинают измерять размеры вклада отдельных советских республик в победу над нацизмом. Нужно бороться не только с фальсификацией истории, но и с этой опасной тенденцией – взвешиванием цены победы. Я часто рассказываю историю одного парня, останки которого нашли новосибирские поисковики. Они восстановили его судьбу – повезло: сохранился медальон, где была записка, и выяснили, что успел повоевать он только один день... Как оценить его вклад в борьбу с нацизмом? Это много или мало? Этот один день стоил ему нерожденных детей, несозданной семьи, ненаписанной книги, непостроенного дома - всего того, что он вложил в борьбу с нацизмом. За всеми этими проблемами нужно видеть прежде всего судьбу солдата - независимо от национальности, образования и вероисповедания», – отметила Цунаева.

По ее словам, сохранение памяти о событиях Второй мировой войны – это общая задача всех стран, и чем больше общественников, историков будет включаться в процесс по сохранению исторической правды, тем больше шансов на успех.

«Сохранение исторической памяти – это не абстрактное понятие, мы должны сохранить ее в умах молодых людей», – подчеркнула Елена Цунаева.

Участник Великой Отечественной войны Анна Зонова также призвала не забывать настоящую правду о войне.

«Нужно, чтобы никто не забывал подвиги солдат, ведь очень много людей тогда пропали без вести – это страшный бич войны. Мне повезло, что у меня еще есть возможность сказать правду о войне. Я всегда говорю детям в школах: не верьте пропаганде западных агентств... Мне неприятно видеть по телевидению, что для Прибалтики мы теперь враги и оккупанты. Я освобождала Прибалтику, к своей радости, но, видимо, к сожалению прибалтов, потому что они считают нас врагами. Это неправда», – сказала Зонова.

В дискуссионной сессии «Противодействие попыткам фальсификации истории и продвижению неофашизма в Европе» приняла участие член ОП, президент Фонда изучения исторической перспективы Наталья Нарочницкая.

«Вся концепция развенчания нашей победы, заключающаяся в том, что у плохого, якобы у репрессивного советского государства не могло быть ничего правильного и праведного, – она абсолютно ложна по своей сути. Потому что беда тогда случилась вовсе не с государством, потому что государство как политический институт всегда греховный и несовершенный. Беда тогда случилась с Отчеством. Гитлеровское нашествие – это была необычная война, не имевшая аналогов в прошлом, когда можно было при поражении потерять часть достояния, нет, гитлеровская концепция была концепцией уничтожения нашей нации как явления в мировой истории и культуры. И сегодня все те, кто говорит о том, что хоть мы и освободили страны Восточной Европы, но наградили их такой заразой, как коммунизм, забывают о том, что гитлеровский проект готовил и для латышей, и для русских, и для украинцев, и для эстонцев, поляков роль свинопасов и горничных без языка и культуры. Да, пробыв под коммунизмом, они ушли полноценными нациями – генералами, академиками, кинематографистами. Это не то, что готовил для них гитлеровский проект», –отметила Нарочницкая.

Также она высказалась о несостоятельности тезиса о якобы тождестве коммунизма и нацизма, назвав его «абсолютно антиисторическим».

«Коммунизм есть детище философии прогресса, это брат либерализма, это идея равенства всех людей, наций перед этой идеей. Идея Гитлера – уменьшение славянского народа центральной России на 40 млн человек – это просто идея геноцида и уничтожения и заселения этой земли колонистами из Германии. Что может быть более противоположного между коммунизмом и нацизмом в таком случае? Никогда до середины 1970-х годов на Западе ни политики, ни ученые не отождествляли эти понятия», – подчеркнула Нарочницкая.

Кроме этого, она опровергла тезис о том, что пакт Молотова-Риббентропа был спусковым крючком Второй мировой войны.

«Давайте изучать историю скрупулезно. Давайте сегодня, оценивая международную ситуацию, увидим параллели с предвоенными годами. Для нас эта война стала навсегда Отечественной, объединила тех, кто был против революции, и тех, кто был за революцию. Деникин яростно сражался с большевиками, и у него были все основания яростно ненавидеть советскую власть. Деникину посылали эмиссаров от армии с просьбой своим авторитетом освятить ее, он отказался, и даже мне его покойная дочь сказала, что он как-то воскликнул: «Если бы мне сейчас дали должность генерала Красной армии, я бы немцам показал». Мы обязаны хранить память об этой войне. Сегодня Западная Европа демонстрирует крайне русофобские настроения. Но чем больше лают на русского слона те, кто унижен своим собственным ничтожеством, тем сильнее становится наше национальное самосознание», – добавила Нарочницкая.

В рамках сессии в центре внимания участников и экспертов из Польши, Болгарии, Сербии стали проблемы пересмотра истории как метода политической борьбы в странах Восточной Европы, тема роста популярности неонацистских движений, манипулирование коллективной памятью в странах Балтии.

«Против нас ведется самая настоящая информационная война. Сейчас происходит попытка поменять историю, но мы понимаем, для чего это делается. Расчеловечивание советских солдат - это лишь один из этапов для создания новой войны. Мы сражались за мир, мы защищали Европу от той идеологии, которая родилась в недрах европейской цивилизации», – сказал президент фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков.

Участник конференции из Украины председатель Международной организации Global Right for Peaceful People Сергей Мархель отметил рост праворадикальных движений в своей стране.

«За ношение георгиевской ленточки в Одессе можно получить по голове от правых радикалов. В украинских учебниках сейчас 9 Мая – день скорби и примирения. Примирение с кем? Примирение ветеранов, примирение бандеровцев, которые выжили, дивизии СС «Галичина»? У нас основная цель – победить фашизм. Крупная фашистская страна – это Украина. Мы просим поддержки у всех иностранных представителей, для того чтобы бороться с ростом праворадикальных настроений, например проводя такие акции, как «Бессмертный полк», – сказал Мархель.

Участник из Польши Мачей Вишневски рассказал о фальсификации истории как методе политической борьбы.

«Перед новыми либеральными властями Польши встала задача изменить менталитет общества, и одной из целей стала такая – стереть историческую память. Историю пишут победили, но можно пользоваться ложью и обманом, как польские власти. В 1998 году в Польше был создан Институт национальной памяти, но цель его была в создании новой истории. Он совмещал в себе несовместимое – исследовательские функции, но одновременно вторым элементом была прокуратура, которая занималась нацистскими преступлениями и плавно перешла в коммунистические. Все попытки прокуроров Института национальной памяти пошли на то, чтобы вытолкнуть из истории всех людей, которые сотрудничали с коммунистической властью», – сказал Вишневски.

Другой участник конференции из Польши, Молгожата Кульбачевска-Фигат, рассказала о фальсификации истории и манипулировании коллективной памятью.

«Именно Литве подражает моя страна Польша, именно литовская схема фальсификации истории имитируется другими странами Восточной Европы. Главный принцип – теория двойного геноцида. Историки заявляют, что советская оккупация была самым большим несчастьем для Литвы. Все те, кто сражался против нацизма, – они все преданы забвению, их имена вычеркнуты из литовской истории», – сказала Кульбачевска-Фигат.

С докладами на конференции выступили российские и зарубежные эксперты и исследователи, общественные и политические деятели по широкому кругу вопросов демократии, прав человека, международных отношений, поисковики и участники проектов по сохранению и поддержанию памятников советским воинам, ветераны Великой Отечественной войны, а также волонтеры.