Путин сказал, кто должен защищать правду о героях

Президент Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного форума победителей «Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне», заявил, что долг нынешнего поколения – защищать правду о героях и твердо противостоять попыткам фальсификации исторических фактов.

«Наш долг – защищать правду о героях, твtрдо противостоять всем попыткам фальсификации исторических фактов. Уверен, священная память о победном мае 1945 года, о подвиге наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины, спасших мир от нацизма, всегда будет служить основой крепкого партнерства и добрососедства народов и государств Содружества», – говорится в телеграмме опубликованной на сайте Кремля..

Путин подчеркнул, что подобные встречи являются важным консолидирующим событием в жизни граждан государств-участников СНГ, и призваны сохранять связь времен, воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к духовным и нравственным ценностям, к героическим страницам общей истории народов, одной из которых по праву является движение партизан и подпольщиков, мужественно сражавшихся с врагом в годы Великой Отечественной войны.

«Желаю вам успехов, а дорогим ветеранам – здоровья, бодрости духа и благополучия», – подытожил Путин.