Появились данные о тайной поездке Скрипаля в Прагу

Бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль в 2012 году тайно посетил Прагу, сообщают чешские СМИ.

Пражский еженедельник Respekt сообщает, что Скрипаль поселился в Великобритании и стал сотрудничать с М16 по вопросу раскрытия сети российских зарубежных агентов. В этих целях британский шпион встречался с «представителями спецслужб из партнерских стран, включая Чехию», передает РИА «Новости», отмечая, что издание Respekt, как правило, хорошо информировано о работе чешских спецслужб.

Издание отмечает, что визит Скрипаля был коротким, но «полезным». Сообщается, что после этого Скрипаль еще «как минимум один раз» встречался с представителями чешских спецслужб, в том числе на территории Великобритании.

Напомним, крупный международный скандал разгорелся после того, как 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Британские власти обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.

Власти Британии утверждают, что Скрипали отравились веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». В Советском Союзе в действительности проекта с таким названием не существовало, для его обозначения использовали цифры.

Лондон утверждал, что «Новичок» якобы производился только в России, однако президент Чехии Милош Земан подтвердил данные российской стороны о том, что нервно-паралитический газ в незначительном количестве производился и складировался в Чехии. Минобороны Чехии заявило, что республика действительно проводила испытания «Новичка».